Brasile: Lula alla COP28, il pianeta è stufo degli accordi climatici infranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso tenutosi oggi alla Cop28 a Dubai, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto che "il pianeta è stufo degli accordi climatici infranti, di obiettivi trascurati, di discorsi eloquenti e vuoti". Lula ha dichiarato che "è ora di lavorare per un'economia meno dipendente dai combustibili fossili" e che il Brasile "è disposto a dare l'esempio". Il governo brasiliano è arrivato alla conferenza con l'intenzione di assumere il ruolo di protagonista e ha presentato un piano di trasformazione ecologica come una proposta del "sud globale", termine utilizzato per riferirsi ai paesi in via di sviluppo, concentrati soprattutto nell'emisfero sud. (Brb)