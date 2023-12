Business news: Francia, Lhyfe realizzer unità produzione idrogeno a porto Saint-Nazaire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda francese Lhyfe è stata selezionata per installare entro il 2028 nel porto di Nantes Saint-Nazaire una unità di produzione di idrogeno a partire da energie rinnovabili. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Lhyfe, che ha inaugurato il suo primo sito industriale del 2021. "Sette altri siti sono attualmente in costruzione o in (fase di) estensione attraverso l'Europa", si legge nella nota, dove si ricordano i progetti in Francia, in Svezia e in Germania. L'unità al porto di Saint-Nazaire dovrebbe avere una capacità di 85 tonnellate di idrogeno al giorno. (Frp)