Business news: TotalEnergies acquisisce partecipazione minoritaria in Xlinks First Limited

- Il gruppo francese TotalEnergies ha acquisito una partecipazione minoritaria nella britannica Xlinks First Limited per 20 milioni di sterline che gli permetterà di entrare in un progetto che prevede la fornitura al Regno Unito di elettricità prodotta in Marocco a fonti rinnovabili. È quanto si legge in un comunicato diffuso da TotalEnergies, che spiega di aver affiancato gli investitori Octopus Energy e Abu Dhabi National Energy Company. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, prevede una fornitura di elettricità rinnovabile al Regno Unito attraverso dei cavi sotto marini che potranno alimentare più di 7 milioni di abitazioni britanniche. (Frp)