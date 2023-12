© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 100 milioni di euro che l'Italia si è impegnata a dare al fondo Loss & Damage per gli aiuti ai Paesi più poveri, per quanto concerne la lotta al cambiamento climatico, sono "un primo, timido passo avanti che, però, per noi è importante". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento al Congresso nazionale di Legambiente. (Rin)