Ex Ilva: Acciaierie d'Italia avvia programma interventi manutentivi

- Acciaierie d'Italia informa di aver avviato un programma di interventi manutentivi riguardanti diverse aree produttive. Gli impianti interessati dalle manutenzioni sono quelli marittimi, i parchi, le linee di agglomerazione, la cokeria, l'acciaieria e il treno di laminazione. Le attività manutentive sono state programmate e ottimizzate in modo da poter essere eseguite in parallelo, al fine di minimizzare la riduzione della capacità produttiva. La produzione di ghisa dell'Altoforno 2 sarà quindi sospesa per sette giorni a far corso da lunedì 4 dicembre e riprenderà regolarmente il giorno 11 dicembre. E' quanto si legge in una nota. (Com)