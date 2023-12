Sudan: Onu approva risoluzione per terminare la missione Unitams nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione tesa a terminare la missione Onu in Sudan (Unitams) a partire da dopodomani, dopo che le autorità di Khartoum hanno chiesto la terminazione immediata. Il testo è stato approvato con 14 voti favorevoli e una sola astensione, da parte della Russia. A partire da lunedì prossimo, un periodo di transizione di tre mesi consentirà il trasferimento del personale della missione, che al momento impiega 245 persone. Nella risoluzione, il consiglio ha espresso preoccupazione per “i continui episodi di violenza e la crisi umanitaria che sta interessando il Paese, con gravi violazioni dei diritti umani”. (Was)