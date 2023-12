Somalia: Onu, Consiglio di sicurezza pone fine all’embargo sulle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione presentata dalla delegazione del Regno Unito per porre fine all’embargo per la fornitura di armi al governo della Somalia e alle sue forze di sicurezza, dopo oltre 30 anni. L’Onu ha imposto il primo embargo al Paese nel 1992, per impedire il trasferimento di armi alle parti coinvolte nella guerra civile scoppiata dopo la deposizione di Mohamed Siad Barre. Il Consiglio ha adottato anche una seconda risoluzione, presentata sempre dalla delegazione di Londra, per imporre un nuovo embargo al gruppo jihadista di al Shabaab. (Was)