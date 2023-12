Usa: messaggio con spray per cessate il fuoco a Gaza sulla casa di un deputato a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Adam Smith ha denunciato in una nota un episodio di vandalismo ai danni della sua abitazione, dopo che alcune persone hanno utilizzato dello spray per scrivere un messaggio per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sulla porta del suo garage, nel distretto di Columbia. Secondo la polizia, che sta indagando sull’incidente, il fatto sarebbe accaduto la scorsa notte. La polizia del quartiere di Bellevue ha precisato che l’episodio è stato denunciato venerdì mattina. Al momento non sono stati effettuati arresti, né sono stati segnalati incidenti simili. (Was)