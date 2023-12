Difesa: Crosetto, condoglianze per scomparsa generale Bellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa del Generale di Corpo d'Armata, Guido Bellini, "rappresenta una grave perdita per l'istituzione militare". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un messaggio inviato al Generale Teo Luzi, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, appena appresa la notizia del decesso. "La scomparsa del Generale di Corpo d'Armata Guido Bellini rappresenta una grave perdita per l'istituzione militare. I numerosi incarichi di vertice, tra cui spicca quello di Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, ne testimoniano la figura militare, l'attaccamento incondizionato al servizio e l'assoluta fedeltà alle istituzioni. A nome mio personale, desidero esprimere, in questa tristissima circostanza, i sentimenti di partecipe cordoglio". Il ministro si è unito al cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha espresso le sentite condoglianze da parte di tutta la Difesa all'Arma dei Carabinieri e ai familiari dell'alto Ufficiale. Il Generale Bellini è stato un Ufficiale dell'Esercito Italiano e ha ricoperto l'incarico di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito prima di essere nominato, nell'aprile del 2002, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. (Com)