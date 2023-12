© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pedone di 88 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 18:30 circa, in via Piave di Cadore in prossimità del civico 30 a Roma. Ad investirlo è stata Opel Meriva guidata da un uomo di 81 anni. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale. Per il pedone non c'è stato nulla da fare. (Rer)