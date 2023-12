Energia: Calenda, trovare soluzione su contratti aggiudicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Negli altri Paesi, quando c’è stata la liberalizzazione, le società hanno tenuto basso il costo dell’energia perché hanno provato a vendere tanti prodotti ancillari. Questo in Italia determinerà uno stalking telefonico che compenserà quello che perdiamo oggi. Il punto che rimane fondamentale è come risolvere la questione senza che il cliente diventi parte di un contratto che non conosce perché aggiudicato. Questo avrebbe effetti su clienti meno evoluti e sarà molto difficile da gestire, perché si troveranno qualcuno che gli dirà ‘ma lo sa che da oggi è mio cliente?’. Questo è il punto, e in qualche modo bisogna trovare una soluzione". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, ospite di Radio radio. (Rin)