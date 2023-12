Medio Oriente: Israele bombarda la Striscia di Gaza, prosegue il lancio di razzi palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) continuano ad attaccare stasera la Striscia di Gaza nel 56esimo giorno di combattimenti, il primo dopo la tregua umanitaria di sette giorni interrotta stamattina, mentre il movimento estremista palestinese Hamas prosegue il lancio di razzi verso il territorio israeliano. Nelle ultime ore, i militari israeliani riferiscono di aver colpito “centri di mando operativo di Hamas, siti sotterranei e un complesso militare da cui oggi sono stati lanciati missili anticarro”. Una nota delle Idf riferisce che “una cellula terroristica composta da oltre dieci membri è stata eliminata nel nord della Striscia di Gaza”, insieme ad altre cellule situate nelle vicinanze. Intanto, i caccia dell'Aeronautica militare hanno eliminato “due cellule terroristiche che lanciavano bombe di mortaio” contro le Idf. Da parte sua, il Movimento per il Jihad islamico in Palestina ha rivendicato il lancio di razzi su Gerusalemme e altre città di Israele. Il quotidiano online “Times of Israle” riferisce che le sirene di allarme stanno suonando nel sud di Israele, segnalalndo il lancio di razzi provenienti dalla Striscia di Gaza. (Res)