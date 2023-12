Francia: S&P conferma rating della Francia ad AA con outlook negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il rating della Francia ad AA con outlook negativo. È quanto si legge in un comunicato, dove si spiega che la decisione è stata presa a causa della "incertezza" in merito alle "finanze pubbliche della Francia in un contesto di deficit di bilancio elevato, anche se in lento calo, e di un debito pubblico alto". Questa notazione "è coerente con le scelte del governo in materia di finanze pubbliche", ha commentato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire. "Più che mai restiamo determinati a ridurre le spese pubbliche e ad accelerare la riduzione dei debiti della Francia. Ne va della nostra indipendenza e del rispetto dei nostri impegni nazionali ed europei", ha aggiunto Le Maire.(Frp)