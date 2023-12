Clima: Biden, fondo emiratino Alterra può giocare ruolo cruciale nella transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto favorevolmente la creazione del fondo emiratino da 30 miliardi di dollari denominato Alterra, annunciato nel quadro della Cop28 in corso a Dubai. In una nota, Biden ha detto che il veicolo di investimento per il contrasto al cambiamento climatico può giocare “un ruolo importante nel quadro della transizione energetica, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e nelle nazioni insulari”. (Was)