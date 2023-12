Roma: flash mob per la Palestina in piazza Sempione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stesi a terra e ricoperti da un lenzuolo bianco. In sottofondo, il rumore delle bombe risuona dalle casse: si è svolto oggi in piazza Sempione, a Roma, un flash mob organizzato dal Movimento degli studenti palestinesi. Tra fumogeni rossi, bandiere con i colori della Palestina e del movimento studentesco Cambiare rotta e cori a sostegno della liberazione del popolo palestinese, un centinaio di manifestanti si sono riuniti in un presidio organizzato. Nel piazzale, ai lampioni illuminati, sono state appese le bandiere con i colori della Palestina che i manifestanti, tra i quali anche bambini, hanno sventolato. “Fermiamo il genocidio, Palestina libera” e “Diritti e libertà per il popolo palestinese” recitavano gli slogan degli striscioni. “Tanta rabbia, tanta tristezza. L’ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace” si leggeva su un cartello. Su due tavolini posti al centro della piazza erano collegati un microfono e due casse, da cui risuonavano musiche orientali-arabe. Sulla strada blindati della polizia e forze dell’ordine. (Rer)