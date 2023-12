Ex Ilva: Gambardella-Sperti (Uilm): con Afo 2 fermo probabile punto di non ritorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione dell’azienda di fermare a Taranto l’altoforno 2, ci pone difronte alla triste e gravissima realtà della fine dell’ex Ilva, la più grande acciaieria d’Europa. A luglio era stato già fermato Afo 1 e con la fermata di Afo 2 resterà in marcia un solo altoforno con il rischio, fra l’altro, di problemi di sicurezza impiantistica per lo stabilimento. Con questa decisione, di fatto, l’ex Ilva di Taranto sarebbe ferma se si considera che la quasi totalità dell’area a freddo è già ormai da tempo quasi completamente inattiva. Un evento mai accaduto in circa quant’anni di attività. Vogliamo ricordare al Governo che ArcelorMittal già nel 2019 annunciò la fermata degli impianti ma l’esperienza evidentemente non è servita. Se fossimo in un altro Paese, il Governo in carica assumerebbe ad horas un provvedimento straordinario per impedire la fermata di un asset strategico”. Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, Segretario nazionale Uilm e Davide Sperti, Segretario Generale Uilm Taranto. “Se in Italia non si vuole porre la questione della salvaguardia dell’industria - chiedono Gambardella e Sperti - almeno ci si dovrebbe porre quella del tema sociale?”. “Questo Governo, fino ad oggi, ha assistito impassibile allo scorrere del tempo, al graduale spegnimento di Taranto ed alla conseguente paralisi dell’intero gruppo, di un importante sistema di aziende di appalto e la messa in discussione di 20mila posti di lavoro” continuano. “Ma se non si vuole porre la questione sotto l’aspetto industriale, sotto l’aspetto sociale, ma quello economico - proseguono - dovrebbe essere considerato, ovvero la perdita di un sistema capace di creare ricchezza per i territori interessati dalle attività e per il paese intero?”. “Siamo già giunti al punto di non ritorno per l’ex Ilva? - concludono - il Governo può ancora strappare la gestione dell’azienda al socio privato ed evitare la chiusura e dare un nuovo futuro ed una speranza a quelle migliaia di famiglie”. (Com)