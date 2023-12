Medio Oriente: Casa Bianca, passaggio degli aiuti per Gaza a Rafah deve riprendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato che dalla fine della pausa umanitaria nella Striscia di Gaza non è stato registrato il passaggio di nuovi camion carichi di aiuti umanitari attraverso il valico di Rafah, in Egitto. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La consegna di aiuti alla popolazione civile nella Striscia di Gaza deve riprendere, ai livelli registrati durante la pausa umanitaria: al momento gli aiuti non stanno entrando”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington sono in contatto con le controparti israeliane. Un testimone sul posto ha riferito oggi all’emittente “Cnn” che dalla fine della tregua non è stato registrato il passaggio di nuovi aiuti a Rafah. (Was)