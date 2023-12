Carne coltivata: Barelli (FI), bene governo, tuteliamo made in Italy e salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La promulgazione del disegno di legge sulla carne sintetica da parte del presidente Mattarella è un’ottima notizia per il nostro Paese che, peraltro, è il primo ad avere una posizione chiara e netta sulla produzione di carne coltivata. Il governo ha scelto di tutelare l’industria agroalimentare, settore di eccellenza e vanto del made in Italy nel mondo, e la sicurezza e la salute dei cittadini italiani. Ringrazio i ministri Lollobrigida e Schillaci per avere portato avanti questa battaglia, che Forza Italia ha sempre condiviso con determinazione”. Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)