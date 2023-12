Imprese: Tajani, Italia in ulteriore crescita grazie anche a manifatturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie anche alla manifattura, l'Italia sarà unico Paese europeo a non essere in recessione. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi a confronto con gli associati a Confindustria Vicenza. "L'export italiano è in ulteriore crescita nel 2023, +2,3 per cento nei primi 8 mesi dell'anno. L'Italia sarà l'unico Paese a non essere in recessione in Europa. Questo anche grazie alla capacità manifatturiera delle nostre imprese", ha scritto Tajani in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X.. (Res)