Giubileo: stretta sui cantieri a Roma, il conto alla rovescia sotto l’albero di Natale

- Tra una settimana esatta, l’otto dicembre, a Roma si terrà il tradizionale conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale. Per quest’anno, e credibilmente per i prossimi otto – fino a termine del cantiere della Metro C – l’abete trasloca dalla trafficata piazza Venezia alla semi-pedonale piazza del Popolo. Come da consuetudine sarà il sindaco ad accendere le luci e a scandire i numeri, da dieci a uno. Diversamente dagli altri anni, però, la cerimonia stavolta segna l’avvio di un conto alla rovescia più significativo: i 365 giorni che separano Roma dall’apertura della Porta Santa. La data, l’otto dicembre del 2024, è particolarmente attesa, perché è stata indicata a più riprese dal sindaco, e commissario straordinario per il Giubileo, come il confine temporale tra la città di ieri e quella di domani, o per lo meno il suo embrione. (segue) (Rer)