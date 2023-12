Giubileo: stretta sui cantieri a Roma, il conto alla rovescia sotto l’albero di Natale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tre giorni, dopo la partita Riad-Roma per Expo che si è chiusa 119 a 17, Gualtieri non si è sottratto ad alcuna domanda. “Non si può andare a fare soltanto le battaglie facili, era giusto essere a Parigi, fino alla fine”, ha detto. “Expo non era una questione esistenziale, Roma non ha basato il suo sviluppo su quei progetti”, ha ricordato. Al terzo giorno, però, all’ennesima richiesta di replica alle polemiche, con un sorriso il sindaco ha sviato e ha ricordato quello che a Roma c’è (1.322 cantieri aperti per un totale di 13 miliardi di investimenti) anziché quello che avrebbe potuto, per alcuni dovuto, esserci. (segue) (Rer)