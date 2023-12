Giubileo: stretta sui cantieri a Roma, il conto alla rovescia sotto l’albero di Natale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- È che con il Giubileo, in ballo, più che gli investimenti miliardari rischia di svanire l’immagine di Roma nel mondo come “città aperta e accogliente” su cui il sindaco ha speso più di una parola. E se pure uno dei più acerrimi contestatori di Gualtieri, il leader di Azione, Carlo Calenda, nel commentare la batosta di Expo ha ammesso: “Gualtieri sta non-gestendo la città pur avendo soldi e poteri commissariali, ma non si può gioire per una sconfitta così pesante”, allora l’accordo di ieri "indica un metodo, forze sociali e forze produttive si uniscono nel rispetto delle proprie peculiarità per lo sviluppo della città", e detta il modello di domani, un invito alla città tutta a scandire unita il conto alla rovescia per poi remare nella stessa direzione, almeno per i 365 giorni che separano Roma da com’è a come si spera possa essere. (Rer)