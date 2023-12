Carne coltivata: Nevi (FI), Italia primo Paese ad avere posizione chiara e netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie a questo governo e a questa maggioranza l’Italia è il primo Paese ad avere una chiara e netta posizione sulla produzione di carne coltivata. Si tratta di un ddl attraverso il quale non solo si tutelano i nostri prodotti di eccellenza, ma anche la salute dei cittadini, obiettivo che Forza Italia ha sempre condiviso. Per la prima volta il nostro Paese fa da apripista su un argomento molto dibattuto e un plauso va ai ministri Lollobrigida e Schillaci per aver aperto un varco e fatto chiarezza. Questo governo e questa maggioranza non è contro la scienza ma intende tutelare innanzitutto la salute dei cittadini e il nostro patrimonio gastronomico”. Lo afferma, in una nota, Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e responsabile del dipartimento Agricoltura del partito. (Com)