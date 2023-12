Decreto Anticipi: Bitonci, soddisfazione per approvazione riforma Fondo garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della riforma del Fondo di Garanzia, nell'ambito del decreto Anticipi, in commissione Bilancio al Senato, "rappresenta un aiuto concreto alle nostre imprese. Uno strumento fondamentale per la politica economica e industriale, che interviene tempestivamente per contrastare scadenza del temporary crisis framework al 31 dicembre, al fine di garantire stabilità finanziaria e semplificare il sostegno alle PMI ed alle small mid cap. Abbiamo previsto il raddoppio dell'importo massimo garantito fino a 5 milioni, con una forte semplificazione delle percentuali di garanzia. Un lungo lavoro di concertazione con sistema bancario, associazioni dei Confidi, categorie industriali e commerciali, Conferenza delle Regioni, Mef e Mimit". Lo dichiara il sottosegretario della Lega al ministero delle Imprese e del made in Italy, Massimo Bitonci, con delega al Fondo di garanzia, promotore della misura. "La proposta - prosegue Bitonci - è orientata a valorizzare il supporto dei Confidi alle microimprese e prevede l'estensione del fondo agli enti del Terzo settore e il ripristino delle garanzie per le small mid cap sui singoli finanziamenti con specifiche percentuali liquidità (30) e investimenti (40). Potenziata inoltre la governance attraverso la costituzione del comitato consultivo, richiesta pervenuta dal mondo associativo. Desidero ringraziare tutti i senatori della quinta commissione Bilancio per l'approvazione della riforma".(Rin)