Pavia: scontro tra due auto, una si ribalta nel Naviglio

- Scontro tra due auto in via della Repubblica a Pavia. L'incidente si è verificato verso le 16:30, provocando il ribaltamento di una delle due auto coinvolte nelle acque del Naviglio. La 22enne alla guida dell'auto ribaltata è stata soccorsa in arresto cardio circolatorio e trasportata in codice rosso al pronto soccorso San Matteo. Trasportato invece in codice giallo, un 51enne passeggero della seconda auto coinvolta nell'incidente, intervenuto per soccorrere la conducente 22enne. Una seconda persona, un uomo di 77 anni sempre a bordo della seconda auto, è stata ospedalizzata in codice verde; entrambi senza traumi evidenti. Anche un 23enne è intervenuto in soccorso della 22enne, ma senza essere ospedalizzato. Sul posto sono subito intervenuti l'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale. (rem)