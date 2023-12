Medio Oriente: Casa Bianca, fine della pausa umanitaria a Gaza è colpa di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine della pausa umanitaria nella Striscia di Gaza è colpa di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Stiamo continuando a lavorare con le autorità di Israele, Egitto e Qatar per ripristinare questa pausa: bisogna però dire chiaramente che la situazione è da imputare ad Hamas, che non ha consegnato una lista di ostaggi da rilasciare che avrebbe consentito una estensione”, ha detto. (Was)