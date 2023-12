Sardegna: Salvini, avanti con questa maggioranza e con Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Matteo Salvini è intervenuto in videocollegamento ad un convegno sulle infrastrutture in Sardegna, dal titolo "Un anno di lavori pubblici. Costruire futuro", e tra le altre cose - pensando alle prossime Regionali - ha ribadito che "squadra che vince non si cambia". Salvini ha aggiunto: "Andiamo avanti con questa maggioranza e lasciamo litigi e polemiche ad una sinistra divisa. Per la Lega, la Sardegna, l’Autonomia e il lavoro meritano altri cinque anni di impegno con Solinas". Lo rende noto la Lega. (Rin)