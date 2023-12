Giustizia: Barelli (FI), indipendenza magistratura non in discussione ma va garantita terzietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ strumentale immaginare che da parte della politica ci sia la volontà di invasioni di campo. Forza Italia è convinta che la riforma della giustizia sia giusta, corretta e vada incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori della giustizia stessa. Deve esserci una equidistanza tra difesa e accusa nei confronti del giudice che deve essere realmente terzo. Poi ci sono altri aspetti che vanno visti in maniera approfondita, come quello della giustizia civile, perché processi che durano un’infinità non sono giustizia giusta. A nostro avviso, poi, c’è anche la questione del sorteggio per le cariche del Consiglio superiore della magistratura". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a "Start", su Skytg24. "E insisto nel dire che è strumentale asserire che si vuole mettere non in discussione l’indipedenza della magistratura; altra cosa invece è insistere sulla necessità di garantire la terzietà del giudice - ha continuato il parlamentare -. Premierato, giustizia e Autonomia sono riforme che devono andare di pari passo, non si tratta di chi arriva e pianta prima la bandierina ma di provvedimenti che vanno varati per l’interesse del Paese”.(Rin)