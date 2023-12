Veneto: Tajani, Regione prioritaria nella diplomazia della crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontrando un gruppo di imprenditori nella sede di Confindustria Veneto Est, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, fra l’altro ha annunciato che il prossimo appuntamento internazionale Italia-Cina si terrà proprio in Veneto. “Dopo l'incontro avuto in settembre con il ministro del commercio cinese, Wang Wentao, a Pechino, abbiamo deciso di riunire a Verona la commissione economica mista Italia-Cina che dobbiamo tenere con il collega cinese nel 2024. In quell’occasione organizzeremo anche un importante Business Forum con tutte le imprese venete e italiane che operano in Cina”. Il ministro Tajani ha aggiunto che “quella sarà una occasione importante per rilanciare il nuovo partenariato strategico su cui abbiamo deciso di puntare per dare nuovo impulso alle relazioni con Pechino”. (Rin)