Scuola: Aurigemma, necessario garantire a famiglie libertà di scelta educativa

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato oggi all'evento organizzato dall'Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (Aninsei) dal titolo "Focus su educazione, scuola e formazione non statale nel Lazio", che si è tenuto a Roma "in virtù di un percorso che abbiamo intrapreso insieme: è fondamentale ascoltare le istanze di chi vive la quotidianità dei vari settori", spiega Aurigemma in una nota. "L'educazione scolastica è un argomento molto sentito. Dopo la crisi pandemica e quella energetica, ora le nuove problematiche da affrontare riguardano l'aumento del costo del denaro e il calo demografico. Come amministrazione regionale, dobbiamo essere da supporto a chi, come gli istituti non statali, garantisce alle famiglie la libertà di scelta educativa, verso i propri figli - sottolinea -. Per questi motivi, dobbiamo rivedere la legge regionale 7 del 2020, e in tal senso è necessario portare avanti il giusto confronto, coinvolgendo anche Aninsei e le varie associazioni. Il fine è quello di cercare di fornire il massimo supporto, tutelando e valorizzando tutti quelle strutture, che portano avanti le proprie attività con serietà e professionalità, al servizio dei ragazzi e delle famiglie".(Com)