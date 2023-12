Ambiente: Fondazione Guido Carli, panel alla Camera per sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal dibattito e dagli interventi sono emersi numerosi spunti che saranno approfonditi dai manager e imprenditori intervenuti oggi e porteranno all'elaborazione di idee e contributi qualificati da mettere a disposizione delle istituzioni per permettere di integrare la sostenibilità futura nelle tre chiavi individuate dalla Fondazione: economica, ambientale e sociale. Per questo - aggiunge la nota - gli interventi di oggi, come è stato detto durante il panel, rappresentano il seme da cui partire per tenere insieme, in un sistema il più possibile organico, il settore agroalimentare piuttosto che quello delle infrastrutture, il comparto legato alla salute e alla farmaceutica al mondo dell'elettronica e dell'informatica, il mondo della finanza e quello della sicurezza, tanto per restare ad alcuni dei temi di cui si è discusso. Tutto per formare, con gli esperti intervenuti, che già lavorano nei propri ambiti con schemi legati alla sostenibilità, il mondo di domani, dove ambiente, economia e sociale dovranno convivere e, anzi, integrarsi sempre più. Il covid, la mutata geopolitica mondiale, le guerre, le crisi economiche, hanno cambiato, probabilmente per sempre, come è emerso dal panel, le condizioni di vita e di produzione di gran parte del pianeta. Si tratta di sfide che soltanto integrando i diversi modelli di sostenibilità potranno essere vinte. A testimonianza dell'attenzione su questo tema un parterre di grande prestigio. Le deputate Simonetta Matone e Maria Elena Boschi, il senatore Andrea Paganella, Renato Brunetta, presidente Cnel, Francesco Di Nitto, ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Michele Dall'Ongaro, Sovrintendente Accademia di Santa Cecilia e il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Per il mondo manageriale e dell'impresa Bernardo Mattarella, amministratore delegato Invitalia, Pasquale Salzano, presidente Simest, Debora Paglieri, presidente Paglieri SpA, Claudio Graziano, presidente Fincantieri, e Fabiana Balestra, amministratore delegato Renato Balestra Haute Couture, con Federica Balestra. In sala anche Filippo Dispensa, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, tre membri della commissione straordinaria per Caivano, il Comune a cui la Fondazione ha donato 100 volumi della biblioteca personale di Guido Carli. L'appuntamento - conclude la nota - ha inaugurato la stagione di attività 2023-2024 della Fondazione, che proseguirà con la tradizionale Lectio magistralis a fine febbraio, tracciando il sentiero che culminerà a maggio 2024 con le celebrazioni per il 15esimo anniversario del premio Guido Carli. (Com)