Ferrovie: Salvini, in arrivo gara da mezzo miliardo di euro per messa in sicurezza

23 luglio 2021

- "In arrivo la gara da mezzo miliardo di euro per mettere in sicurezza ferrovie e binari su tutto il territorio, tra cui l’applicazione dispositivi tecnologici per controllare in maniera più efficace i passaggi a livello. Meno incidenti e disgrazie, più prevenzione e protezione". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)