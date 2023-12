Ciampino: Bicchielli (Nm) su Carabiniere ferito, azione eroica, guarisca presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio essere vicino al militare dell’Arma dei Carabinieri che, al di fuori del suo servizio e in borghese, si è accorto che in un istituto bancario di Ciampino era in atto una rapina e ha dato prontamente l’allarme, rimanendo poi ferito, per fortuna in modo non grave, da un colpo di pistola sparato da uno dei banditi che era all’esterno della banca. Ora è in ospedale, e gli auguro una pronta guarigione non solo come capogruppo della commissione Difesa della Camera e membro della commissione Antimafia, ma anche e soprattutto come cittadino di Ciampino. Dal suo gesto emerge valore, coraggio e dedizione; la sua è stata un’azione eroica che è d’esempio per tutti i servitori dello Stato”. Lo ha detto l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera dei deputati. (Rin)