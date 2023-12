Trasporti: Lega, Ragioneria blocca 70 milioni per autotrasporto, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stupefatti dalla decisione della Ragioneria, che ha bloccato 70 milioni, già stanziati, destinati all'autotrasporto nonostante i pareri favorevoli di Mit e Mef. Per qualche cavillo incomprensibile pagano il conto migliaia di lavoratori e famiglie: inaccettabile". E' quanto scrivono in una notai deputati della Lega in commissione Trasporti a Montecitorio Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto. (Com)