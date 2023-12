Carne coltivata: Speranzon (Fd'I), sorpresi da parole senatrice a vita Cattaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sorprendono le parole della senatrice a vita, Elena Cattaneo, sul disegno di legge riguardo la carne sintetica appena promulgato dal presidente della Repubblica. Forse la parlamentare spera che l'Europa autorizzi un prodotto vietato nella Ue? In evidente difficoltà, la senatrice chiama in causa la Commissione europea prima ancora che la stessa avvii l'esame nel merito della legge. Il prossimo passo sarà quello di inviare le notifiche direttamente a lei?". Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele Speranzon. (Rin)