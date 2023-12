Usa: deputato repubblicano, George Santos ha truffato anche me e mia madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Max Miller ha accusato il collega di partito George Santos di avere “truffato personalmente” lui e la madre. In una lettera inviata ai colleghi, ottenuta dall’emittente “Nbc News”, Miller ha affermato che lo staff della campagna elettorale di Santos ha “addebitato importi più alti rispetto ai limiti stabiliti dalla legge sulla mia carta di credito e quella di mia madre: nessuno di noi ha mai autorizzato queste transazioni”. La Camera dei rappresentanti ha votato questa mattina a favore dell’espulsione di Santos dal Congresso, dopo che il deputato di New York è stato incriminato per frode, riciclaggio di denaro e furto di identità. (Was)