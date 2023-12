Trasporti: Simiani (Pd) su bonus, click day è terno al lotto, Meloni dimentica i pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando era all'opposizione Giorgia Meloni non perdeva occasione per criticare con violenza e demagogia i rari click day effettuati, oggi che è al governo non fa che promuoverne. Qui però non è in gioco soltanto la continua incoerenza della Premier ma i diritti di milioni di cittadini che per poter accedere ai benefici previsti dalla legge devono continuamente tentare la fortuna come successo oggi per il bonus trasporti. Promuovere il servizio pubblico, anche attraverso risorse capaci di calmierare i prezzi, rappresenta una opportunità fondamentale per elevare la qualità della vita, proteggere l'ambiente e salvaguardare le tasche degli italiani. Tutto il contrario di ciò che sta facendo la destra. Il Partito democratico presenterà nella legge di Bilancio emendamenti per rendere strutturale il bonus trasporti". E' quanto dichiara il capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani. (Rin)