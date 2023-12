Trasporti: Crippa (Lega) su sciopero, sindacati non pensino di cancellare diritto mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati che "straparlano di Matteo Salvini e diritti negati, fingono di non sapere che per lo sciopero di giovedì non c'è stata precettazione anche alla luce della tragedia che ha indotto i sindacati alla mobilitazione, come chiarito dal ministro. Dopo anni da 'cagnolini di compagnia' del Pd, Landini e compagni non pensino di cancellare il diritto alla mobilità di milioni di italiani per farsi il weekend lungo e attaccare la Lega". Lo dichiara in una nota il deputato e vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. (Com)