© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli, per celebrare la "Giornata Mondiale contro l'Aids", si sono illuminati di rosso. "Un'azione simbolica - commenta il presidente Attilio Fontana - che vuole anche essere anche un segnale per non abbassare la guardia contro una malattia che purtroppo continua essere presente in ogni parte del mondo". (Foto: Lombardia Notizie) (Com)