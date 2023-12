Napoli: Fiola (Camera Commercio) si difende, accuse fumose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si è fatta attendere la replica del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, alle accuse di incapacità della Giunta lanciate in una lunga nota stampa dalle Associazioni storiche (Acen, Claai, Cna, CdO, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Federdat, Unione Industriali). "La presunta storicità che si sono arbitrariamente attribuite alcune associazioni datoriali, tutta da verificare, non è sicuramente sinonimo di qualità. Si continua ad abbaiare alla luna provando a colpire questa presidenza, quando la crisi delle realtà associative rappresentate da queste sigle è oramai evidente. Una profonda distanza dal tessuto imprenditoriale e commerciale, ne sta accompagnando l'inevitabile scomparsa", ha contestato Fiola. "Considerato che in questo gruppo ci sono molti che negli anni passati hanno governato la Camera di Commercio, ci si chiede cosa abbiano fatto, come abbiano amministrato, considerate le condizioni disastrose in cui versava l'Ente all'atto del nostro insediamento. Noi ricordiamo solo quello che è apparso sui giornali e crediamo che non sia finito ancora. Al fine di fare chiarezza per chi ci legge e sgombrare il campo da accuse fumose che non hanno alcun fondamento, è bene chiarire punto per punto", ha aggiunto. Fiola ha poi risposto nel merito delle accuse: "La Camera di Commercio aveva sottoscritto un protocollo con il Comune di Napoli nel quale erogava 2,4 milioni di euro per realizzare il grande progetto di Natale, vincolando l'erogazione alla realizzazione di una gara d'appalto europea. Per motivi a noi ignoti tale gara non è stata bandita pertanto l'Ente ha dovuto ritirare il finanziamento. Qualora fosse stato erogato, in mancanza di una gara, i dirigenti sarebbero andati incontro a un danno erariale". "L'anno scorso la Camera di Commercio ha bandito una gara attraverso la stazione appaltante della Città Metropolitana, per la realizzazione del progetto delle Luminarie, che è andata deserta - ha evidenziato Fiola -. Chi non è in malafede ricorderà l'aumento vertiginoso del costo dell'energia e la concomitante crisi post-covid, questioni che avranno inciso sicuramente e che non hanno consentito la realizzazione dell'iniziativa natalizia". (segue) (Ren)