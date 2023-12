Napoli: Fiola (Camera Commercio) si difende, accuse fumose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora: "Alcuni bandi annunciati a luglio sono stati pubblicati (Internazionalizzazione, Turismo e Pid) – ha aggiunto Fiola -, ciò è facilmente verificabile sul portale dell'Ente. Altri ne saranno pubblicati a inizio del 2024, proseguendo in quella azione di restituzione alle imprese dei fondi delle imprese. La rivoluzione iniziata con questa consiliatura, che ha rimesso al centro della vita dell'Ente le aziende che ne costituiscono l'ossatura portante". "E' addirittura imbarazzante dover spiegare le circostanze legate a un bando di assunzione partito quattro anni fa – ha sottolineato Fiola -, che ha resistito al Covid e che ha portato a una rinforzo dell'organico che era sottodimensionato di circa 120 unità. Basta evidenziare che nei primi 3 mesi legati all'assunzione diretta di 10 persone, si è avuto un risparmio di circa 120 mila euro per l'Ente. E che tale risparmio, in proiezione, arriverà a sfiorare i 700 mila euro su base annua. Queste associazioni – conclude Fiola - farebbero bene ad alzarsi da questo tavolo e tornare tra le imprese, con le quali hanno perso ogni contatto. E' imbarazzante la consistenza dell'attuale rappresentanza, che appare inferiore al numero delle sigle accorpate in queste comunicazioni". Appena terminato l'iter del rinnovo camerale, il presidente Fiola ha annunciato l'avvio di una "operazione verità", nella quale sarà illustrata la composizione degli apparentamenti e che ruolo hanno avuto in passato le singole associazioni datoriali. (Ren)