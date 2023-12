Ambiente: il messaggio di Papa Francesco al convegno della Fondazione Carli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gentile signora Romana Liuzzo. In occasione del convegno `Sostenibili Futuri, guida visionaria al domani che vogliamo´ promosso da codesta fondazione, il Santo Padre Francesco rivolge agli organizzatori, ai relatori e ai presenti tutto il suo beneaugurante pensiero, esprimendo apprezzamento per il significativo evento volto a favorire una autentica sensibilità ecologica e un fecondo dialogo tra il mondo dell'economia, delle imprese, delle istituzioni e della società civile". Questo è il testo del messaggio inviato dal Segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin, alla presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzi, in occasione della convention "Sostenibili Futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo" ora in corso alla Camera. Il Papa "auspica che l'iniziativa susciti un rinnovato e corresponsabile impegno nel riconoscere e preservare la bellezza del creato, dono incomparabile di Dio. Affinché sia un luogo abitabile per tutti. Egli accompagna tali voti con la preghiera e l'invio della benedizione apostolica", conclude la missiva. (Rin)