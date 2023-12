Usa: repubblicani chiedono a Biden di imporre restrizioni ai viaggi in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani al Senato hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di approvare nuove restrizioni ai viaggi in Cina, alla luce dell’incremento dei casi di malattie respiratorie nel Paese. Dalla metà di ottobre, l numero dei casi di raffreddore, virus respiratori e Covid-19 in Cina è andato progressivamente aumentando: una dinamica che le autorità nazionali hanno imputato alla sospensione delle restrizioni legate alla pandemia. In una lettera inviata a Biden, i senatori Marco Rubio, J.D. Vance, Rick Scott, Tommy Tuberville e Mike Braun hanno fatto riferimento ad una malattia “misteriosa e sconosciuta” che sta colpendo sempre più bambini in Cina. “Da sempre, il Partito comunista cinese mente in merito alle crisi sanitarie che interessano il Paese: la mancanza di trasparenza da parte di Pechino, durante la pandemia di Covid-19, ha impedito alla comunità internazionale di raccogliere informazioni cruciali sulla malattia e le sue origini”, si legge nel documento. (Was)