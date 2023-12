Milano: sulla A8 chiusure notturne dalle 21 di lunedì 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione cavalcavia e barriere antirumore, dalle 21 di lunedì 4 alle 5 di martedì 5 dicembre, chi percorre la A8, da Varese verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Solbiate Arno. Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria a Solbiate Arno, si potrà rientrare dallo stesso svincolo e proseguire in direzione di Milano; dalle 21 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Cavaria, verso Milano. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Solbiate Arno, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 e SP341, per rientrare sulla A8 allo svincolo di Cavaria e proseguire poi in direzione di Milano; sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, uscire a Solbiate Arno; sarà chiusa l'entrata di Gallarate, in entrambe le direzioni, Milano e Varese. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Varese: Cavaria o Solbiate Arno;verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8; verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla stessa Diramazione; da Gallarate per Milano, entrare allo svincolo di Busto Arsizio, sulla A8. (Com)