Ambiente: Liuzzo (Fondazione Carli), senza sostenibilità sociale non esiste quella economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Convention non inaugura solo un'altra stagione di attività della Fondazione Guido Carli, ma anche un nuovo corso fatto di progetti concreti sul territorio, iniziative tangibili di contrasto al disagio sociale". Lo ha detto Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli nel suo intervento alla convention "Sostenibili Futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo". "Partiamo da Caivano donando alla città cento volumi della biblioteca personale di Carli" ha detto ancora la presidente Liuzzo, che ha parlato di "un gesto simbolico per testimoniare la nostra vicinanza all'opera di riqualificazione avviata dal governo. Restituire dignità alle tante Caivano d'Italia significa donare a molti giovani l'alternativa a un avvenire già scritto. E costruire così il domani che vogliamo. Perché senza sicurezza e sostenibilità sociale non può esistere sostenibilità economica. Sant'Agostino scrisse nelle Confessioni che 'i tempi sono sempre tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Il presente del passato, che è la memoria; il presente del presente, che è la visione; il presente del futuro, che è l'attesa'. Ci servono memoria e visione per riempire l'attesa di speranza, come avrebbe voluto Carli". È il motivo, ha concluso, per cui "siamo tornati nella sala della Regina della Camera dei Deputati, il luogo dove tutto è cominciato: fino al 2018, per nove edizioni, si è celebrata qui la cerimonia del Premio intitolato allo statista, che nel 2024 festeggerà 15 anni. Nel nome di Carli - lo statista, l'economista, il nonno che mi ha educato a vivere nella responsabilità - continueremo a dare voce alle donne e agli uomini che fanno grande l'Italia nel mondo". (Rin)