Medio Oriente: morto ostaggio israeliano che aveva partecipato al festival il 7 ottobre

- È morto Guy Iluz, un 26enne israeliano detenuto come ostaggio nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, specificando che non sono stati forniti dettagli sulla sua morte. Iluz era tra i partecipanti al Supernova Music Festival e, al momento dell’attacco di Hamas, aveva tentato di fuggire con la sua Jeep ma era stato raggiunto dai colpi degli assalitori che hanno ucciso i passeggeri che si trovavano a bordo con lui. (Res)