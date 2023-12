Decreto Anticipi: Pirro (M5s), proroga lavoro agile anche per lavoratori fragili settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre che per i genitori con figli under 14, grazie al mio emendamento approvato ieri al decreto Anticipi anche per i lavoratori fragili del settore privato ci sarà una proroga dello smart working fino al 31 marzo 2024. Abbiamo depositato un emendamento alla legge di Bilancio per estendere la stessa proroga anche a quelli del settore pubblico. Auspichiamo che stavolta il governo dia parere favorevole". Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento cinque stelle in decima commissione a palazzo Madama, Elisa Pirro, rispondendo ad un'utente circa l'emendamento a sua firma approvato ieri al decreto Anticipi. (Rin)