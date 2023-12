Ferrovie: Rfi, 494 milioni di euro per innalzare standard sicurezza rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha pubblicato un bando di gara del valore di 494,5 milioni di euro per dotare i passaggi a livello della tecnologia Pai-pl (Protezione automatica integrativa passaggi a livello), già ampiamente presente sul territorio nazionale e in costante diffusione. Procede infatti l'avanzamento delle attività di installazione dell'innovativo sistema sull'infrastruttura nazionale nel rispetto di una graduatoria di priorità definita in base a un indice di rischio identificato secondo specifiche linee guida. E' quanto si legge in una nota. Il Pai-pl è una tecnologia integrativa dedicata al rilevamento di ostacoli nell'area delimitata dalle barriere chiuse che si basa su sistemi laser o radar in grado di rilevare la presenza di ostacoli o ingombri sulla sede ferroviaria e di arrestare in sicurezza la circolazione ferroviaria. Il bando di gara per la realizzazione e la manutenzione di impianti Pai-pl, rivolta ai soli soggetti attualmente in possesso di omologazione o qualificazione, è suddiviso in sei lotti: tre lotti per tecnologia radar e tre lotti per tecnologia laser. A seguito della progettazione esecutiva - continua la nota - la realizzazione dei sistemi Pai-pl prevede: l'installazione delle unità di rilevamento radar o laser e degli armadi tecnologici osa dei cavi tecnologici realizzazione di opere civili quali basamenti e sostegni modifiche software e impiantistiche del passaggio a livello interessato dall'attrezzaggio Autorizzazione della messa in servizio (Amis). La pubblicazione del bando di gara rientra nel più ampio piano di investimenti da 3 miliardi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati nel corso del 2023 messo in atto da Rfi per innalzare gli standard di efficienza, affidabilità e sicurezza della rete. (Com)