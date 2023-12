Cop28: Meloni all’Opera di Dubai per concerto dell’Orchestra del Teatro alla Scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della conferenza mondiale sui cambiamenti climatici della Nazioni Unite Cop28, negli Emirati Arabi Uniti, la Dubai Opera presenta - alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni - un concerto di gala che vedrà esibirsi, per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti, l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Sul podio, il direttore d'orchestra Michele Gamba, al fianco della soprano di fama mondiale Aida Garifullina e il tenore italiano Vittorio Grigolo. In programma, i titoli più celebri del grande repertorio operistico italiano, con musiche di Verdi, Puccini, Mascagni. L'evento di gala è stato realizzato con il supporto di Plenitude e la collaborazione del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del ministero della Cultura della Repubblica Italiana. (Rin)