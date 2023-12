Usa: Southwest Airlines, sindacati verso accordo con l’azienda sul contratto dei piloti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei piloti della compagnia aerea statunitense Southwest Airlines sta per raggiungere un accordo con la società in merito al nuovo contratto di lavoro, che consentirà un aumento in busta paga per più di 11 mila dipendenti al termine di una trattativa che va avanti da mesi. Il sindacato Southwest Airlines Pilots Association ha annunciato in un messaggio inviato oggi agli iscritti di avere raggiunto un accordo sui punti relativi alla paga dei lavoratori e al tema del pensionamento, e di stare lavorando per limare gli ultimi dettagli. (Was)